09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

THY'den önemli karar! Uçuşlar yeniden başlıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
THY'DEN ÖNEMLİ İRAN VE IRAK KARARI! YENİDEN...

(), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu ve uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor.  Dün alınan karar doğrultusunda 24 saatliğine iki ülkeye yaptığı seferleri askıya alan THY ayrıca İran ve Irak rotasını geçici süre kullanmamıştı.

Türk Hava Yolları(), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu ve uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor. Dün alınan karar doğrultusunda 24 saatliğine iki ülkeye yaptığı seferleri askıya alan THY ayrıca İran ve Irak rotasını geçici süre kullanmamıştı. THY, bugün aldığı karar ile birlikte iki ülkenin hava sahasını kullanmaya da başlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN