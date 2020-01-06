Fatih Portakal'ın küstah sözlerine tepki yağdı
ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX'un çalışanı Fatih Portakal, Libya'nın meşru hükümetine destek veren Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyalistlikle suçladı. Portakal'ın küstah sözleri Twitter'da tepki çekti. #özürdileportakal hashtag'ine atılan binlerce yorumla Portakal'a tepki Twitter'da TT listesine girdi.
Fatih Portakal, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler savurarak gerçek yüzünü ortaya çıkarttı. ABD menşeli medya ajansının çalışanı Portakal, Türkiye'yi sömürgecilik ve emperyalistlikle suçladı.
Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçlayan FOX sunucusu Fatih Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Portakal, Türkiye hakkındaki küstah sözleri sonrası sosyal medyada büyük tepki gördü. #özürdileportakal hashtag'i Twitter'da TT listesine girerken, binlerce paylaşım yapıldı.
Avrupa ve birçok Arap ülkesinin Hafter'e petrol ve doğalgaz için destek verdiğini söyleyemeyen Portakal, Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyalistlikle suçladı.
İşte Fatih Portakal'ın küstah açıklamaları sonrası yapılan birkaç yorum...
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