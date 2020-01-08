Son dakika: İran ve ABD gerilimi! ABD'den Güney Kıbrıs adımı...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
Son dakika haberi... İran ile ABD arasında yaşanan gerilim ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rum hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kendilerinden Güney Kıbrıs'ta bir 'acil tahliye müdahale ekibinin' konuşlanması için izin istediğini; kendilerinin de kabul ettiğini söyledi.Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Irak'taki üslerine yönelik düzenlediği saldırı sonrasında Rum yönetiminden, Güney Kıbrıs'a 'acil tahliye müdahale ekibinin' konuşlanması için izin istedi.
ABD'NİN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum yönetimi, ABD'nin Ortadoğu'daki diplomatik personelinin ve vatandaşlarının tahliyesi için Güney Kıbrıs'ta bir 'acil tahliye müdahale ekibinin' bulunmasını kabul ettiğini duyurdu.
Acil müdahale ekibi ile ilgili olarak Güney Lefkoşa ABD elçiliğinden kendilerine istek geldiğini ifade eden Kusios, Rum hükümetinin konuyla ilgili hızlı bir karar aldığını ve ABD'ye gerekli iznin insanı çerçevede verildiğini kaydetti.
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