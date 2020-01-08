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Son dakika: İran ve ABD gerilimi! ABD'den Güney Kıbrıs adımı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İRAN GERİLİMİ SONRASI ABD'DEN GÜNEY KIBRIS ADIMI

Son dakika haberi... ile arasında yaşanan gerilim ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rum hükümet sözcüsü , 'nin (ABD) kendilerinden 'ta bir 'acil tahliye müdahale ekibinin' konuşlanması için izin istediğini; kendilerinin de kabul ettiğini söyledi.

, 'ın Irak'taki üslerine yönelik düzenlediği saldırı sonrasında Rum yönetiminden, 'a 'acil tahliye müdahale ekibinin' konuşlanması için izin istedi.

ABD'NİN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü , Rum yönetimi, 'nin 'daki diplomatik personelinin ve vatandaşlarının tahliyesi için Güney Kıbrıs'ta bir 'acil tahliye müdahale ekibinin' bulunmasını kabul ettiğini duyurdu.

Acil müdahale ekibi ile ilgili olarak Güney Lefkoşa ABD elçiliğinden kendilerine istek geldiğini ifade eden Kusios, Rum hükümetinin konuyla ilgili hızlı bir karar aldığını ve ABD'ye gerekli iznin insanı çerçevede verildiğini kaydetti.

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