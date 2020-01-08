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Son dakika: İtalya, İran-ABD geriliminde safını belli etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İTALYA, İRAN-ABD GERİLİMİNDE SAFINI BELLİ ETTİ

, yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu 'taki üslerine yönelik saldırısını kınadı. Maio, "Askeri seçenek, hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığından, 'ın 'taki üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İtalya, Irak'taki son gelişmeleri özel bir endişeyle takip ediyor ve Tahran yönetiminin, koalisyon askerlerini de ağırlayan ABD üslerine yönelik saldırısını kınıyor. (İran'ın füze saldırısı) Zaten kritik ve hassas bir bağlamda olan gerginliği artıran ciddi bir eylemdir." değerlendirmesi yer aldı.

"BÖLGEDE YAŞANACAK İSTİKRARSIZLIĞIN, GÜVENLİK İÇİN UZUN VADELİ SONUÇLARI OLACAKTIR"

Açıklamada ifadelerine yer verilen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi da taraflara itidal çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"İlk düşüncemiz, bu ülkede görev yapan kendi askerlerimize. Onlara yakınlığımızı ve minnettarlığımızı belirtiyorum. Daha fazla karşılıklı provokasyon olmaması için tüm aktörlere güçlü şekilde bundan kaçınma çağrısı yapıyoruz."

İşte ABD ve İran’ın askeri güç karşılaştırması! ABD ve İran’ın askeri güçleri ne kadar? İran ve ABD hangi silahlara sahip? İŞTE ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI! ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇLERİ NE KADAR? İRAN VE ABD HANGİ SİLAHLARA SAHİP?

Bölgedeki durumun normalleşmesi için diplomatik çabaların ikiye katlanması gerektiğine dikkati çeken Di Maio, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Askeri seçenek, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bölgede yaşanacak daha fazla istikrarsızlığın, küresel ölçekte güvenlik için doğrudan ve uzun vadeli sonuçları olacaktır. Hepimiz şiddet içeren aşırıcılık ve terörizm başta olmak üzere, ortak ve daha ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. İtalya, Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon içinde, Körfez bölgesinde diyalog ve yapıcı yüzleşmeleri artırabilecek her türlü eylemi desteklemeye hazır."

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