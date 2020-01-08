Son dakika: İtalya, İran-ABD geriliminde safını belli etti
İtalya, İran yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısını kınadı. Maio, "Askeri seçenek, hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.İtalya Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İtalya, Irak'taki son gelişmeleri özel bir endişeyle takip ediyor ve Tahran yönetiminin, koalisyon askerlerini de ağırlayan ABD üslerine yönelik saldırısını kınıyor. (İran'ın füze saldırısı) Zaten kritik ve hassas bir bağlamda olan gerginliği artıran ciddi bir eylemdir." değerlendirmesi yer aldı.
"BÖLGEDE YAŞANACAK İSTİKRARSIZLIĞIN, GÜVENLİK İÇİN UZUN VADELİ SONUÇLARI OLACAKTIR"
Açıklamada ifadelerine yer verilen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da taraflara itidal çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"İlk düşüncemiz, bu ülkede görev yapan kendi askerlerimize. Onlara yakınlığımızı ve minnettarlığımızı belirtiyorum. Daha fazla karşılıklı provokasyon olmaması için tüm aktörlere güçlü şekilde bundan kaçınma çağrısı yapıyoruz."
Bölgedeki durumun normalleşmesi için diplomatik çabaların ikiye katlanması gerektiğine dikkati çeken Di Maio, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Askeri seçenek, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bölgede yaşanacak daha fazla istikrarsızlığın, küresel ölçekte güvenlik için doğrudan ve uzun vadeli sonuçları olacaktır. Hepimiz şiddet içeren aşırıcılık ve terörizm başta olmak üzere, ortak ve daha ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. İtalya, Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon içinde, Körfez bölgesinde diyalog ve yapıcı yüzleşmeleri artırabilecek her türlü eylemi desteklemeye hazır."
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