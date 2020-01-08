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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Amerika Süleymani'nin elini kesebilir ama biz...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
RUHANİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: ABD SÜLEYMANİ'NİN ELİNİ KESEBİLİR AMA...

Gelen son dakika haberine göre, Hasan yaptığı açıklamada, "'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz cuma günü Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Generali Kasım , 'nin hava saldırısında öldürüldü. Bu gelilşmenin ardından İran dün gece saatlerinde 'taki iki ABD üssünü vurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan İran Hasan yaptığı açıklamada, "'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

IRAK: SALDIRIDA CAN KAYBIMIZ YOK

Irak'ta yaşanan saldırının ardından Irak ordusundan yapılan açıklamada, "Yarım saat içerisinde topraklarımıza 22 füze atıldı" ifadelerine yer verildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45 - 02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed 'ne, 5'i ise 'e (ABD üssüne) isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

"80 ABD ASKERİ ÖLDÜ" İDDİASI

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etti.

Haberde ayrıca ABD'ye ait 104 noktanın da İran'ın hedefinde olduğu ve Washington'ın yeni bir adım atması durumunda buralara saldırı düzenleneceği kaydedildi.

Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını belirtti.

ABD'Lİ YETKİLİ YALANLADI

Amerikalı yetkili, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıda elde edilen ilk bilgilere göre ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını söyledi.

Amerikalı yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısında hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini vurgulayarak, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı. Başka bir Amerikalı yetkili de ordunun saldırılardan önce uyarıldığını ve askeri personelin sığınaklara girdiğini aktardı.

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