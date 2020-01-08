TürkAkım projesi şimdiden Almanları rahatsız etti: Avrupa için büyük bir risk
Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletecek olan tarihi proje TürkAkım projesi, Almanları rahatsız etti. Alman basını TürkAkım projesini manşetine “Ankara-Moskova enerji hattı- Avrupa için büyük bir risk” başlığıyla taşırken “Avrupa Türkiye’ye muhtaç” ifadelerini de kullanması dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı için Türkiye'ye geldi.
Tören için Haliç Kongre Merkezi'nde buluşan Başkan Erdoğan ve Putin, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım'ın açılışı için ilk adımı atmış oldu.
DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Bir hatta Türkiye'ye, diğer hatta ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olan doğalgaz projesi, dünya ülkelerinin de gündeminde yerini aldı. Özellikle Avrupa basını, yıllık 15.75 milyar metreküp gaz kapasitesiyle tüm Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak olan projeyi yakından takip ediyor.
PROJE AVRUPA ENERJİ PİYASASINI ETKİLEYECEK
Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Die Welt, Erdoğan-Putin görüşmesini yakından izleyen kaynaklardan.
"AVRUPA İÇİN BÜYÜK RİSK"
İkilinin TürkAkım'ın açılışı için bir araya gelmesinin hemen ardından görüşmeyi gündemine taşıyan Alman gazete, "Ankara-Moskova enerji hattı- Avrupa için büyük bir risk" yorumunda bulundu. Haberin detaylarında, Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak projede Türkiye'nin kilit durumda olmasının tehlike olduğu ifade edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile gerilen ilişkilerine atıfta bulunan Almanlar, gaz ihtiyacı konusunda tüm Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaç konuma gelmesinden kaygılı olduklarını yazdı.
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