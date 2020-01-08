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TürkAkım projesi şimdiden Almanları rahatsız etti: Avrupa için büyük bir risk

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
ALMANLARIN TÜRKAKIM RAHATSIZLIĞI: AVRUPA İÇİN BÜYÜK BİR RİSK

Rus gazını üzerinden ’ya iletecek olan tarihi proje projesi, Almanları rahatsız etti. Alman basını TürkAkım projesini manşetine “Ankara-Moskova hattı- Avrupa için büyük bir risk” başlığıyla taşırken “Avrupa Türkiye’ye muhtaç” ifadelerini de kullanması dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı , Rus gazını ve 'ya taşıyacak doğalgaz boru hattının açılışı için Türkiye'ye geldi.

Tören için 'nde buluşan Başkan Erdoğan ve Putin, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım'ın açılışı için ilk adımı atmış oldu.

Başkan Erdoğan TürkAkım açılışında konuştu: Türkiye'yi merkez ülke yapacağız |Video BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKAKIM AÇILIŞINDA KONUŞTU: TÜRKİYE'Yİ MERKEZ ÜLKE YAPACAĞIZ |VİDEO

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Bir hatta Türkiye'ye, diğer hatta ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olan doğalgaz projesi, dünya ülkelerinin de gündeminde yerini aldı. Özellikle Avrupa basını, yıllık 15.75 milyar metreküp gaz kapasitesiyle tüm Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak olan projeyi yakından takip ediyor.

PROJE AVRUPA ENERJİ PİYASASINI ETKİLEYECEK

'nın en çok okunan gazetelerinden , Erdoğan-Putin görüşmesini yakından izleyen kaynaklardan.

"AVRUPA İÇİN BÜYÜK RİSK"

İkilinin TürkAkım'ın açılışı için bir araya gelmesinin hemen ardından görüşmeyi gündemine taşıyan Alman gazete, "Ankara-Moskova hattı- Avrupa için büyük bir risk" yorumunda bulundu. Haberin detaylarında, Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak projede Türkiye'nin kilit durumda olmasının tehlike olduğu ifade edildi.

Başkan 'ın Avrupa ile gerilen ilişkilerine atıfta bulunan Almanlar, gaz ihtiyacı konusunda tüm Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaç konuma gelmesinden kaygılı olduklarını yazdı.

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı! İşte tarihi kareler TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI AÇILDI! İŞTE TARİHİ KARELER
SON DAKİKA: TürkAkım projesi açıldı! Erdoğan ve Putin’den flaş mesajlar… SON DAKİKA: TÜRKAKIM PROJESİ AÇILDI! ERDOĞAN VE PUTİN'DEN FLAŞ MESAJLAR…
İşte TürkAkım projesiyle Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kıyıköy'deki o tesis | Video İŞTE TÜRKAKIM PROJESİYLE RUS DOĞAL GAZINI AVRUPA'YA TAŞIYACAK OLAN KIYIKÖY'DEKİ O TESİS | VİDEO

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