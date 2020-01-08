08 Ocak 2020, Çarşamba
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Ukrayna'dan flaş İran kararı: Durdurdular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020
UKRAYNA'DAN FLAŞ İRAN KARARI: DURDURDULAR

, 'da Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gonçaruk, Ukraynalı havayolu şirketlerinin İran üzerindeki uçuşlarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

, Ukraynalı havayolu şirketlerinin üzerindeki uçuşlarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Gonçaruk, başkent Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

İRANLI YETKİLİLERLE BU KONUYU GÖRÜŞÜYORUZ
Uçağın düşmesine dair incelemelerde Ukraynalı uzmanların da yer alması gerektiğini belirten Gonçaruk, "İranlı yetkililerle bu konuyu görüşüyoruz. Ukraynalı uzmanların da soruşturmada yer almasına dair bir engel olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

9 OCAK İTİBARIYLA DURDURMA KARARI ALDIK
Uçağın neden düştüğüne dair "resmi sebeplerin" kısa sürede netleşmesini umduklarına işaret eden Gonçaruk, "Bu trajediye neyin sebep olduğunu öğrenene kadar, Ukraynalı havayolu şirketlerinin İran hava sahası üzerindeki uçuşlarını 9 Ocak itibarıyla durdurma kararı aldık." diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu.

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