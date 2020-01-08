Irak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili flaş açıklama
Gelen son dakika haberine göre; Irak Başbakanı Abdül Mehdi, İran'ın füze saldırılarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Irak Başbakanı Abdül Mehdi, "İran saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söyledi, tam konum paylaşmadı. Üslerde ordumuzdan kayıp yok." dedi.
Irak Başbakanı Abdül Mehdi, İran'ın füze saldırılarıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Irak Başbakanı Abdül Mehdi, "Üslerde ordumuzdan kayıp yok." ifadelerini kullandı.
"FÜZELER DÜŞERKEN ABD'DEN ÇAĞRI ALDIM"
Irak Başbakanı Abdül Mehdi, "Saldırı öncesi İran'dan bir kelimelik mesaj aldım. Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşmadı. Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım." dedi.
"BU TEHLİKELİ KRİZ DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR"
Abdül Mehdi, "Saldırıdan haberim olduğu anda ivedilikle Irak güçlerini uyardım. Bu tehlikeli kriz Irak, bölgemiz ve hatta dünyayı tehdit ediyor. Şuan yaşananları yakından takip ediyor ve krizi yatıştırmak için gerekli görüşmeleri yapıyorum." diye konuştu.
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