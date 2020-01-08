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İran ABD'yi vurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri kan dondurdu...
ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. 3. Dünya Savaşı çanları çalarken, Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri kan dondurdu. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgar kahin Baba Vanga'nın söyledikleri korkutmaya devam ediyor. Ünlü kahin Nostradamus gibi birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri ortaya çıktı. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? İşte kan donduran kehanetler...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 14:44
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