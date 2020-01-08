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İran ABD'yi vurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri kan dondurdu...

ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. 3. Dünya Savaşı çanları çalarken, Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri kan dondurdu. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgar kahin Baba Vanga'nın söyledikleri korkutmaya devam ediyor. Ünlü kahin Nostradamus gibi birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri ortaya çıktı. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? İşte kan donduran kehanetler...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 14:44
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İran ABD'yi vurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri kan dondurdu...

ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti.

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İran ABD'yi vurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri kan dondurdu...

Gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga'nın şimdiye kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşti...

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İran ABD'yi vurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri kan dondurdu...

11 Eylül'den 2004 yılındaki tsunamiye, Brexit'e kadar birçok kehaneti tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2020 yılına girmemize çok az kala yeni yıla dair tahminleri ortaya çıktı.

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İran ABD'yi vurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri kan dondurdu...

Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga 23 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da öngörüleri halen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

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İran ABD'yi vurdu! Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri kan dondurdu...

Baba Vanga'nın 85 yaşında ölmeden hemen önce 2020 yılıyla ilgili tahminler yaptığı söyleniyor.