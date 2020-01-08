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Son dakika: Japonya alarma geçti! "İran ve ABD" talimatı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
JAPONYA ALARMA GEÇTİ! İRAN VE ABD TALİMATI

Son dakika haberi... Japonya Başbakanı , hükümet yetkililerine 'ın 'taki kuvvetlerine yönelik saldırısının ardından beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmak için gerekli tüm önlemleri alma talimatı verdi.

'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından 'ın 'taki ABD üslerine yaptığı misilleme saldırısı, Japonya'da hükümeti alarma geçirdi.

Hükümet üyeleri, bu sabah yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında son gelişmeleri masaya yatırdı.
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"ELİNİZDEN GELENİ YAPIN"

Başbakan , Başbakan Yardımcısı Taro Aso, Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Savunma Bakanı Taro Kono ve Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin katıldığı toplantıda, Abe'nin kurmaylarına gelişmeleri yakından takip ve analiz etme ve ilgili bölgelerdeki Japon vatandaşlarını korumak için ellerinden geleni yapmaları talimatı verdiği öğrenildi.

Abe, hükümet yetkililerine mümkün olan tüm diplomatik çabalar için diğer ülkelerle işbirliği yapılması konusunda da çalışma talimatı verdi.

DİPLOMATİK ÇABA ÇAĞRISI

Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, toplantıdan sonra gazetecilere verdiği demeçte, Japonya'nın diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışacağını ve bölgesindeki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Suga, Japonya'nın tüm tarafları gerginliği azaltmak için diplomatik çaba göstermeye davet ettiğini de sözlerine ekledi.

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