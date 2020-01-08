İran: Savaş istemiyoruz ama kendimizi savunacağız

Son dakika haberi: İran’dan yapılan açıklamada “Trump, hasarı az gösterme çabasında. Savaş istemiyoruz ama kendimizi savunacağız” ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmiş ve kayıp olmadığını duyurmuştu.

İRAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

İran'dan yapılan açıklamada "Trump, hasarı az gösterme çabasında. Savaş istemiyoruz ama kendimizi savunacağız" ifadeleri kullanıldı.

İRAN LİDERİ HAMANEY: "ABD'NİN BÖLGEDEKİ VARLIĞI SON BULMALIDIR"

İran lideri Ali Hamaney, Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin "Bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki konuşmasında Hamaney, "Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.