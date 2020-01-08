Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı şekilde 2 bin konutun inşa edilmesinin onayına ilişkin, "İsrail’in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir" açıklamasında bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı şekilde 2 bin konutun inşa edilmesinin onayına ilişkin, "İsrail'in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir" açıklamasında bulunuldu.
GASP ETMEYE HIZ KESMEDEN DEVAM ETMEKTEDİR
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2000'e yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi, İsrail'in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir. Filistin konusunda uluslararası toplumun hassasiyetlerini hiçe saymayı alışkanlık haline getiren İsrail, gayrımeşru uygulamalarıyla Filistin halkının haklarını gasp etmeye hız kesmeden devam etmektedir. Ucuz iç siyasi hesaplarla Filistin'de işlediği suçlara her gün yenisini eklemektedir. İsrail'in, iki devletli çözüm perspektifinin önündeki en büyük engeli teşkil eden yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasının bir an önce sonlandırılması sağlanmalıdır" denildi.
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