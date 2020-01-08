08 Ocak 2020, Çarşamba
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İki metrobüs peş peşe yolda kaldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
METROBÜS EZİYETİ BİTMİYOR! PEŞ PEŞE YOLDA KALDI

İncirli metrobüs durağı istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksamalar yaşandı. Yaklaşık bir buçuk saattir bekleyen araçlar yüzünden metrobüs trafiği oluştu.

Olay, saat 19.00 sıralarında İncirliği durağı ile durağı arasında, istikametinde yaşandı. Durağa yakın yerde önce bir metrobüs aracı arıza yaparak yolda kaldı. aracın yoldan kaldırılması için yol yardım aracı geldi. Seferlerin tek şeritten kontrollü sağlandığı sırada başka bir araç da arıza yaptı. Aracın içinde bulunan bazı vatandaşlar durağa yaya olarak yürürken, bazıları da arkada bekleyen diğer araçlara bindi. İki metrobüs aracının peş peşe arıza yapması üzerine uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arızalı araçların çekicilerle yoldan çekilmesi bekleniyor.

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