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Başkan Erdoğan, Ruhani ve Salihi ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, RUHANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gelen son dakika haberine göre; Başkan , İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran 'ın kritik isimlerinden Kasım Süleymani'nin öldürülmesi tüm dünyada şok etiki yaratırken Türkiye'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan , İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Ruhani ve Salih ile görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Recep Erdoğan'ın telefon trafiğinden kısa süre öncede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Lavrov ve Zarif ile telefonda görüşmüş ve bölgedeki gelişmeleri ele almıştı.

Sondakika: Başkan Erdoğan İran ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü |VİDEO SONDAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İRAN VE IRAKLI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ |VİDEO

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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