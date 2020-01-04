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İranlı komutan ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
İRAN'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA! ABD'NİN 35 HAYATİ NOKTASI...

Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali , 'nin intikamını alacaklarını ve İsrail'in başkenti ile birlikte 'nin bölgedeki 35 hayati noktasının İran'ın menzilinde olduğunu söyledi.

'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Devrim Muhafızları Kirman eyaleti Komutanı Gulam Ali , 'nin bölgedeki hayati noktalarını daha önceden tespit ettiklerini belirtti.

35 HAYATİ NOKTASI İRAN'IN MENZİLİNDE

ABD saldırısında öldürülen 'nin intikamının alınacağını ifade eden Ebu Hamza, " dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilindedir." ifadesini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

, ABD'yi 'nda hedef alacakları imasında bulunarak, "Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhribi ve savaş gemisi Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden geçiş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD (Pentagon), Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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