İran kırmızı savaş bayrağını kutsal Cemkeran Camisi kubbesine çekti
Irak Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmesinin ardından İran’da kırmızı savaş bayrağı Kum şehrinde bulunan kutsal Cemkeran Camii’nin minaresine çekildi. “Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir” cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemkeran Camisi’nde açılmasının bir ilk olduğu belirtildi.
Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine İran'dan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bu sefer de sembolik önemi olan bir hamle yapıldı. İran'ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için son derece önemli olan Cemkeran Camisi'nin kubbesine kırmızı savaş bayrağı çekildi.
"Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir" cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemrekan Camisi'nde açılmasının bir ilk olduğu belirtildi.
İRAN FÜZE ÜSLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ
IRGC Havacılık Gücü'nün ise, tüm balistik füze üslerini yüksek alarma geçirdiği bildirildi. IRGC'nin İran İslam Rejimi'ne bağlı haber medyası ise, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan'da ABD Hava Kuvvetleri uçaklarına ev sahipliği yapan çeşitli hava üslerinde füze fırlatmaya hazır olduklarını iddia etti.
PATRİOTLAR GÖNDERİLDİ
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin (USAF), Ürdün'deki askeri üslerine İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) balistik ve seyir füze saldırıları tehlikesine karşın Patriot havadan havaya füze sistemleri gönderdiği bildirildi.
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