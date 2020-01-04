04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İran kırmızı savaş bayrağını kutsal Cemkeran Camisi kubbesine çekti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
İRAN SAVAŞ BAYRAĞINI AÇTI!

Irak Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General ’nin tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmesinin ardından ’da kırmızı savaş bayrağı Kum şehrinde bulunan kutsal Cemkeran Camii’nin minaresine çekildi. “Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir” cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının ’nde açılmasının bir ilk olduğu belirtildi.

'nin tarafından öldürülmesine 'dan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bu sefer de sembolik önemi olan bir hamle yapıldı. İran'ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için son derece önemli olan 'nin kubbesine kırmızı savaş bayrağı çekildi.

Sondakika: İran ilk kez Cemkeran Camisi kubbesine bayrağı çekti! Savaş ilanı... |Video SONDAKİKA: İRAN İLK KEZ CEMKERAN CAMİSİ KUBBESİNE BAYRAĞI ÇEKTİ! SAVAŞ İLANI... |VİDEO

"Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir" cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemrekan Camisi'nde açılmasının bir ilk olduğu belirtildi.

İran tüm füze üslerini yüksek alarma geçirdi: ABD Patriot'ları konuşlandırıyor İRAN TÜM FÜZE ÜSLERİNİ YÜKSEK ALARMA GEÇİRDİ: ABD PATRİOT'LARI KONUŞLANDIRIYOR

İRAN FÜZE ÜSLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ

Havacılık Gücü'nün ise, tüm balistik füze üslerini yüksek alarma geçirdiği bildirildi. IRGC'nin İran İslam Rejimi'ne bağlı haber medyası ise, Birleşik Arap Emirlikleri, , 'da ABD uçaklarına ev sahipliği yapan çeşitli hava üslerinde füze fırlatmaya hazır olduklarını iddia etti.

İranlı komutan ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde İRANLI KOMUTAN ABD'NİN BÖLGEDEKİ 35 HAYATİ NOKTASI İRAN'IN MENZİLİNDE

PATRİOTLAR GÖNDERİLDİ

Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin (USAF), 'deki askeri üslerine İran Devrim Muhafızları 'nun (IRGC) balistik ve seyir füze saldırıları tehlikesine karşın Patriot havadan havaya füze sistemleri gönderdiği bildirildi.

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin planları deşifre oldu ABD'NİN ÖLDÜRDÜĞÜ KASIM SÜLEYMANİ'NİN PLANLARI DEŞİFRE OLDU
Kasım Süleymani suikastından sonra NATO'dan Irak kararı! KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTINDAN SONRA NATO'DAN IRAK KARARI!
Kasım Süleymani suikastının ardından İran gazeteleri bu manşetlerle çıktı! KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTININ ARDINDAN İRAN GAZETELERİ BU MANŞETLERLE ÇIKTI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN