04 Ocak 2020, Cumartesi
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Kasım Süleymani suikastından sonra NATO'dan Irak kararı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2020
NATO'DAN SON DAKİKA IRAK KARARI!

Son dakika haberine göre; sözcüsünden son dakika açıklaması geldi. Buna göre NATO, 'taki eğitim faaliyetlerini 'nin öldürülmesi sonrasında askıya aldı.

sözcüsünden son dakika açıklaması geldi. Buna göre NATO, 'taki eğitim faaliyetlerini 'nin öldürülmesi sonrasında askıya aldı.

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