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04.01.2020
Sondakika: Başkan Erdoğan İran ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü |VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonrası öldürülen Kasım Süleymani'nin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Erdoğan, İran ve Iraklı mevkidaşlarıyla bölgede yaşanan gelişmelere ait son durumu görüştü. Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih'le gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayın aktardı.
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