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ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin planları deşifre oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
SÜLEYMANİ'NİN ABD PLANLARI DEŞİFRE OLDU!

Geçtiğimi yıl ekim ayının ortasında, İranlı , 'nin Bağdat Büyükelçiliğinin karşısındaki bir villada gizli bir toplantı yaptı. Toplantıdan öne çıkan detaylar arasında, ABD'ye yöneltilen saldırıların arttırılması kararı çıktı

Şii milis liderlerden 2 komutan ve Iraklı güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 2019 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen toplantıdan 2 hafta önce, Cuma günkü saldırıda öldürülen 'nin, "'ye karşı 'Katyuşa füzeleri ve roketatar gibi' daha sofistike silahların kullanılması" için emir verdiği ifade edildi. Bu şekilde yönetilecek saldırılarda, ABD'li vatandaşların hedef alınacağı iddia edildi.

HEDEFLER İHA'LAR İLE BELİRLENECEKTİ

Reuters'ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ekim ayının ortasında gerçekleştirilen toplantıda ise Kasım Süleymani'nin "ABD'nin aşina olmadığı 'düşük profilli' yeni bir paramiliter güç oluşturulması gerektiği" emrini verdiği öne sürüldü.

"HİZBULLAH'A SİLAH SAĞLADIĞINA..."

Bu paramiliter grupların, "'taki askeri üslerde yer alan ABD'lileri ve onların evlerinin hedef alınacağı" ifade edildi. Kaynaklar, Kasım Süleymani'nin, Hizbullah yönetimine verilecek olan bu yeni askeri gücün, "ABD'liler tarafından kolayca saptanamayacağını" belirttiğini söyledi. Kaynakların verdiği bilgiye göre, Irak'taki ABD vatandaları insansız hava araçları belirlenecekti.

Cuma günü Süleymani suikastının duyulmasının ardından, ismini açıklamayan bir ABD'li yetkili, "Süleymani'nin Hizbullah'a silah sağladığına inandıklarını" söylemişti.

ABD'Yİ SALDIRMASI İÇİN KIŞKIRTIP..."

Daha önce haberleştirilmeyen toplantıda Irak'ta başlayan İran karşıtı protestoların Tahran'ın çok fazla dikkat çekmesine sebep olduğunun konuşulduğu ifade edildi. İddiaya göre Süleymani ABD'li hedeflere saldırarak Washington'ın karşılık vermesine sebep olmak, bu sayede de halkın öfkesini Tahran yerine ABD'ye yöneltmek istiyordu.

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