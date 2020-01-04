04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran'dan dünyayı sarsan Süleymani suikasti ile ilgili çarpıcı yazı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
TOPYEKÜN SAVAŞ MI GELİYOR?

'ın önemli isimlerinden olan Kasım Süleymani'nin tarafından öldürülmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. İran'dan peş peşe gelen "İntikam" açıklamaları "3. mı başlıyor?" yorumlarına neden olurken ABD Başkanı 'ın "Müzakere" vurgulu açıklamaları dikkat çekti. yazarı da bu konuda detaylı bir yazı kaleme aldı. Burhanettin Duran saldırının nedenleri, misillemenin doğuracağı sonuçları kaleme aldığı yazısında "Topyekün savaş" konusuna da ayrı bir başlık açtı. Burhanettin Duran, "Gerilimin topyekûn bir savaşa dönmesinden korkanlar var. Hatta Süleymani'nin öldürülmesini Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan türden bir kıvılcım olarak yorumlayanlar mevcut. Bu suikastın Avusturya Arşidükü F. Ferdinand'ın öldürülmesi gibi 'da "1914 anı" oluşturduğu iddiası bile seslendiriliyor." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran'ın yazısından öne çıkan satır başları:

" ve 'ın 'taki güç mücadelesi açık bir çatışmaya döndü. Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Başkan Yardımcısı , 'ta Amerikan füzeleriyle vuruldu. Bu hamle, iki ülke arasındaki gerilimin seyrini değiştirebilecek nitelikte. Hatırlayalım, 27 Aralık'ta Haşdi Şabi'nin kolu ABD üssüne saldırmış, bir ABD'li personel hayatını kaybetmişti.

"TERÖRİST SÜLEYMANİ"

Hemen ertesinde ABD de 'deki Ketaib Hizbullah'ın karargahını hedef alarak 25 milisi öldürmüştü. Tahran'ın tepkisi ise geçen salı günü ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin Haşdi Şabi milislerince basılmasıydı. Süleymani ve El Mühendis'in beraberindeki 6 kişi ile öldürülmesi ise Washington'ın cevabı oldu. Gerekçe "terörist, Süleymani", Irak'ta ABD güçlerine karşı "yeni saldırı planlıyordu" şeklinde.

"İNTİKAM"

İranlı ve Iraklı resmi komutanlar Amerikan saldırısı ile öldürüldü. Böylece Irak, ABD ve İran arasında bir tür hibrid meydan savaşına sahne oluyor. Bağdat korku içerisinde, Tahran ise çok kızgın. Dini lider Hamaney dahil tüm yetkililer "kırmızı çizginin aşıldığından" ve "intikamdan" bahsediyor.."

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN