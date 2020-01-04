Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran'dan dünyayı sarsan Süleymani suikasti ile ilgili çarpıcı yazı!

İran'ın önemli isimlerinden olan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. İran'dan peş peşe gelen "İntikam" açıklamaları "3. Dünya Savaşı mı başlıyor?" yorumlarına neden olurken ABD Başkanı Donald Trump'ın "Müzakere" vurgulu açıklamaları dikkat çekti. Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran da bu konuda detaylı bir yazı kaleme aldı. Burhanettin Duran saldırının nedenleri, misillemenin doğuracağı sonuçları kaleme aldığı yazısında "Topyekün savaş" konusuna da ayrı bir başlık açtı. Burhanettin Duran, "Gerilimin topyekûn bir savaşa dönmesinden korkanlar var. Hatta Süleymani'nin öldürülmesini Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan türden bir kıvılcım olarak yorumlayanlar mevcut. Bu suikastın Avusturya Arşidükü F. Ferdinand'ın öldürülmesi gibi Ortadoğu'da "1914 anı" oluşturduğu iddiası bile seslendiriliyor." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran'ın yazısından öne çıkan satır başları:

"ABD ve İran'ın Irak'taki güç mücadelesi açık bir çatışmaya döndü. Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı El Mühendis, Bağdat'ta Amerikan füzeleriyle vuruldu. Bu hamle, iki ülke arasındaki gerilimin seyrini değiştirebilecek nitelikte. Hatırlayalım, 27 Aralık'ta Haşdi Şabi'nin Ketaib Hizbullah kolu ABD üssüne saldırmış, bir ABD'li personel hayatını kaybetmişti.

"TERÖRİST SÜLEYMANİ"

Hemen ertesinde ABD de El Kaim'deki Ketaib Hizbullah'ın karargahını hedef alarak 25 milisi öldürmüştü. Tahran'ın tepkisi ise geçen salı günü ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin Haşdi Şabi milislerince basılmasıydı. Süleymani ve El Mühendis'in beraberindeki 6 kişi ile öldürülmesi ise Washington'ın cevabı oldu. Gerekçe "terörist, Süleymani", Irak'ta ABD güçlerine karşı "yeni saldırı planlıyordu" şeklinde.

"İNTİKAM"

İranlı ve Iraklı resmi komutanlar Amerikan saldırısı ile öldürüldü. Böylece Irak, ABD ve İran arasında bir tür hibrid meydan savaşına sahne oluyor. Bağdat korku içerisinde, Tahran ise çok kızgın. Dini lider Hamaney dahil tüm yetkililer "kırmızı çizginin aşıldığından" ve "intikamdan" bahsediyor.."