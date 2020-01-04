Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yeni detay! ABD 5 lidere bilgi verdi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üst düzey yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin yanı sıra, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğünü açıkladı.
Açıklamada, Pompeo'nun, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı ele aldıkları belirtilirken, Salih ve Pompeo'nun gerilimin düşürülmesi konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR
Ayrıca Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüşen Pompeo'nun, Irak Meclisi'nin ABD ile ortaklığa verdiği önemden dolayı kendisine teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, tarafların Irak ve bölgedeki gerilimin azaltılması ve bağımsız bir Irak konusunda fikir alışverişinde bulundukları bildirildi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Diğer yandan Pompeo'nun, Barzani ile görüşmesinde ABD'nin gerilimin düşürülmesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladığı ve IKBY'nin ABD ile ortaklığı sebebiyle kendisine teşekkür ettiği kaydedildi.
İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Veliaht Prens bin Selman ile de görüşen Pompeo'nun, İran ve İran destekli askeri vekil grupların tehdidine karşı iş birliğinin önemine işaret ettiği aktarılan açıklamada, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile yaptığı görüşmede ise BAE'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından oluşturulan tehditlere yönelik ABD'ye desteği nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.
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