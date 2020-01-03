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Kasım Süleymani'nin yerine Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020
KASIM SÜLEYMANİ'NİN YERİNE O İSİM GETİRİLDİ!

Irak'ta 'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral getirildi.

'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülke lideri Ali Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral 'yi atadı.

Kaani, İran-Irak savaşında Nasr-5 ve İmam Rıza-21 Tugayı komutanlığını yapmıştı.

Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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