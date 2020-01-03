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Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
TRUMP'IN TALİMATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ!

Son dakika haberine göre; Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald 'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, " ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı 'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin 'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."

Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü! KASIM SÜLEYMANİ, TRUMP'IN TALİMATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ!

TRUMP'TAN BAYRAKLI MESAJ
Florida'da tatilde bulunan ABD Başkanı ise Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.

SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mühendis

Iraklı yetkililer, el-Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının ise havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ancak İranlı generalin yüzüğünden tespit edildiğini belirtti.

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