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İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir?

Kasım Süleymani, ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırısı sonrası ölü bulundu. Dünya ajansları gelişmeyi, 'Son dakika' kodu ile duyurdu. Kısa süre içinde Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon, Kasım Süleymani'yi öldürdüklerini doğrularken, emri Donald Trump'ın verdiğini açıkladı. Trump, Süleymani'nin ölümünün ardından Twitter'dan ABD bayrağı paylaştı ve gönderiyi sabitledi. İran tarafı da Süleymani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ateş püsküren İran'dan art arda açıklamalar gelirken, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, "ABD'den acı bir intikam alacağız" diyerek savaşın fitilini ateşledi. Kasım Süleymani, İran için sıradan bir isim değil. İran'ın her köşesinde Kasım Süleymani'nin fotoğraflarını, posterlerini görmek mümkün. İran Devrim Muhafızları'nın en önemli kollarından Kudüs Gücü'nün başında yer alan Kasım Süleymani, Esed rejimine bağlı Şii grupları da eğitiyordu. Suriye'deki denklemde önemli isimlerden olan Kasım Süleymani'nin ölümü stratejik olarak da değişiklikler doğuracak. İran'ın Süleymani'nin ölümünü sindirmesi de pek olası görünmüyor. Peki, ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 10:14
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İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir?

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, ABD saldırısında öldürüldü. Kasım Süleymani'nin ölümü dünya basınının bir numaralı gündemi olurken,, savaşın fitilini de ateşledi. ABD'nin güvenlik birimlerinden Pentagon yaptığı açıklamada saldırıyı ve Süleymani'nin ölümünü doğruladı. Emrin Trump tarafından verildiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan ABD görseli paylaşmak ile yetindi. Dünyayı sallayan saldırıya İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. İran, intikam açıklamaları ile karşılık verceğini duyurdu. Türkiye'de de yakından bilinen isimlerden olan Kasım Süleymani, İran'ın derin komutanlarından biriydi. En önemli komutan olarak adlandırılan Kasım Süleymani ile ilgili bilgileri derledik. İşte General Kasım Süleymani...

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İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir?

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani, 11 Mart 1957'de İran'ın Kirman eyaletindeki Rabor şehrinde doğdu.

Yoksul bir ailesi olan Süleymani, ailesinin borçlarını ödemek için genç yaşlarında çalışmak zorunda kaldı ve bu dönemde Kirman'a taşınıp inşaatlarda çalışmaya başladı.

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İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir?

İşten kalan zamanlarda spor yapmaya özen gösterirdi ve Hüccet Kamyab isminde yerel bir vaizin sohbetlerine katıldı.

1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nin ardından kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Askerî alanda etraflıca eğitim almamasına rağmen ordu içinde kısa bir süre içinde yükselmeye başladı.

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İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir?

Muhafızlığının ilk zamanlarında, İran'ın kuzeybatısında ve Batı Azerbaycan Eyaleti'nde bir Kürt ayrılıkçı ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı.

İlk önemli görevlerinden biri, İran-Irak Savaşı başladıktan sonra Kirman'daki erkekleri bir araya toplaması ve askerî eğitim vermesidir.

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İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir?

Özellikle Şiiler arasında cesur bir asker olarak bilinen Süleymani, 23 yaşındayken 41. Sarallah Tümen Komutanı olarak vazifelendirildi.

Savaş sona erdikten sonra, 1990'lı senelerde, Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu.