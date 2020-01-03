Donald Trump'ın Kasım Süleymani için ölüm emri vermesi ABD'yi karıştırdı
İran'nın kritik isimlerinden Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta düzenlenen saldırıyla öldürülmesi ABD'yi karıştırdı. Bazı Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump’ı "ABD'yi savaşa sürüklemekle" suçladı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Trump'ın talimatı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin hava saldırısıyla öldürüldüğünü onaylamasının ardından, bazı senatörler Twitter'dan açıklama yaptı.
Trump yönetiminin söz konusu saldırı öncesinde Kongreye danışmadığını vurgulayan Demokrat Senatör Chris Murphy, Pentagon'un saldırıya ilişkin "Gelecekteki İran saldırılarını engellemek maksadıyla yapıldı." ifadesine tepki gösterdi.
Murphy, şu değerlendirmede bulundu:
"Süleymani'nin ABD'nin düşmanı olduğu açıktı ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: ABD, Kongrenin izni olmadan İran'ın en güçlü ikinci ismine suikast düzenleyerek, korkunç büyüklükte bölgesel bir savaşı mı tetikledi? Bizim genelde yabancı siyasi figürleri öldürmememizin sebebi, böyle bir adımın daha fazla Amerikalının ölmesine sebebiyet vereceği inancıdır. Bu akşam bizim gerçek, acil ve ciddi endişemiz bu olmalı."
"BENİM EN BÜYÜK ENDİŞEM..."
Senatör Richard Blumenthal da benzer bir tepki göstererek, Trump yönetiminin saldırıya ilişkin acilen Kongre ve Amerikan halkına açıklamada bulunmasını gerektiğini vurguladı.
Blumenthal, "Askeri güç kullanımına ilişkin mevcut yetkiler hiçbir şekilde olası yeni bir savaşın başlamasını kapsamamaktadır. Bu hamle, onlarca yılın en büyük çatışmasına sebebiyet verebilir. Benim en büyük endişem, bölgede görev yapan cesur Amerikalıların güvenliğidir." açıklamasında bulundu.
Trump'ın ABD Kongresinden izin almadan düzenlediği bu saldırı ile Amerikan halkını yeni bir savaşın eşiğine getirdiğini savunan Senatör Tom Udall ise, "İran ile yasa dışı bir savaşın engellenmesi için acilen yasa geçirilmeli. Kongrenin hemen devreye girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"İHTİYATSIZ PROVOKASYONU SEÇTİ"
Senatör Tom Carper da Trump yönetiminin İran konusunda sürekli provokatif eylemlerde bulunduğunu vurgulayarak, "Bu yönetim, İran söz konusu olduğunda her zaman tutarlı bir strateji yerine ihtiyatsız provokasyonu seçti. Benim korkum, bu gece yaşananların da bunlardan biri olması." mesajını paylaştı.
Öte yandan, Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise, Süleymani'nin bir çok Amerikalının katili olduğunu savunarak, söz konusu saldırıya destek verdi.
TRUMP'A DESTEK VERDİ
Trump'a söz konusu operasyondan dolayı teşekkür eden Graham, "Amerikalıları öldürmek ve yaralamanın bedeli oldukça yükseldi. Elinde Amerikan kanı olan İran rejimine büyük darbe. Süleymani, Ayetullah rejiminin en acımasız ve kirli üyelerinden biriydi. Elinde Amerikan kanı vardı." dedi.
Graham ayrıca, İran'ın saldırılarına devam etmesi durumunda büyük bedeller ödemeye devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Bu sözlerim İran rejimine: Daha fazlasını isterseniz, alacaksınız. Petrol piyasasında bulunmak istiyorsanız Amerika ve müttefiklerini yalnız bırakın ve Dünyanın en büyük terör finansörü olmaya son verin. İran, Amerika ve müttefiklerimize saldırmaya devam ederse, petrol rafinerilerinin imhasını da içeren en ağır bedelleri ödemelidir."
ABD kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda Süleymani'nin yanı sıra İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de öldürüldüğü bildirildi.
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