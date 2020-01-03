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Son dakika: İçişleri Bakanlığı 'operasyon' rakamlarını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
PKK'YA KIRAN DARBESİ! 144 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yaptığı son dakika açıklamasında "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonları kapsamında ise 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
Çataklı, "2019 Aralık ayında uyuşturucuya yönelik 15 bin 259 operasyonda 3 ton 883 kg esrar, 709 kg eroin ele geçirilmiştir. 2 bin 7 kişi tutuklanmıştır." açıklamasında bulundu.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI
Çataklı ayrıca ülkesine dönen Suriyeli sayısının 373 bin 592 olduğunu, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 571 bin 30 olduğunu belirtti.

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