Son dakika: İçişleri Bakanlığı 'operasyon' rakamlarını açıkladı
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, yaptığı son dakika açıklamasında "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonları kapsamında ise 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
Çataklı, "2019 Aralık ayında uyuşturucuya yönelik 15 bin 259 operasyonda 3 ton 883 kg esrar, 709 kg eroin ele geçirilmiştir. 2 bin 7 kişi tutuklanmıştır." açıklamasında bulundu.
ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI
Çataklı ayrıca ülkesine dönen Suriyeli sayısının 373 bin 592 olduğunu, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 571 bin 30 olduğunu belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- KKTC’den tepki: Ütopik, gasp projesi!
- MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'ye getirildiler
- İmamoğlu yılbaşı şovuna servet harcadı!
- ABD’yi bekleyen tehlike! İran misillemeyi oraya mı yapacak?
- Hava Harp Okulu davasında karar
- İran'ın en önemli komutanıydı! Öldürülmesi ne anlama geliyor?
- YPG-PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü
- HDP'li Azim Yacan ve Şehzade Kurt hakkında flaş detay!
- Mersin'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
- Kasım Süleymani İran adına neler yaptı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?
- 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…
- 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
- Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
- 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…
- 18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
- Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…