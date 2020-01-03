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Rusya'dan flaş "Kasım Süleymani" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
RUSYA'DAN FLAŞ KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI

'dan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası ilk açıklama geldi. Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Amerikalılar ile Irak'taki Şiiler arasındaki çatışmaların habercisi olduğunu söyledi.

Konstantin Kosaçev, Rus basınına yaptığı açıklamada Süleymani'nin öldürülmesini, kısa süre önce Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine saldırının intikamına benzeyen "çok kötü bir senaryo" olarak nitelendirdi.

Rus Senatör Kosaçev, "Eğer öyleyse ne yazık ki misilleme uzun sürmeyecek. Çünkü savaşların başlaması kolay ancak bitmesi çok zor." ifadesini kullandı.

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Irak'taki Şiilerin bu olaya tepki göstereceğine işaret eden Kosaçev, "Bu çok acı haber Amerikalılar ile Irak'taki radikal Şiiler arasında yeni çatışmaların habercisi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ SONRASI GÖZLER ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ VARLIĞINA ÇEVRİLDİ

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