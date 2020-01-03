İran'dan peş peşe Kasim Süleymani açıklamaları: Acı bir intikam alacağız
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani öldürülürken, İran'dan peş peşe açıklamalar geldi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." ifadesini kullandı.
Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.
İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI RIZAİ: "ABD'DEN ACI BİR İNTİKAM ALACAĞIZ"
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de suikaste ilişkin, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." uyarısında bulunmuştu.
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