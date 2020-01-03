Kasım Süleymani öldürüldü! ABD-İran arası gerilim tırmanıyor, şimdi ne olacak?

Iraklı protestocular ABD'nin hava saldırısının ardından 31 Aralık'ta Bağdat elçiliğine girmeye çalışmış, olaylar büyümüştü. ABD, protestoları İran'ın yönettiğini öne sürmüştü. Bu gece ABD'nin Bağdat'a düzenlediği saldırıda İran'ın kritik isimlerinden Kasım Süleymani öldürüldü. Orta Doğu uzmanı Doktor Vehbi Baysan, A Haber canlı yayınına bağlanarak Süleymani'nin öldürülmesi ve saldırının ne anlama geldiğini izleyiciler için yorumladı. Vehbi Baysan, "İran'ın Irak'taki askeri varlığının en üst düzey temsilcisi bir roket saldırısıyla öldürüldü. Bu çok ciddi bir saldırı. Hem uluslararası diplomasi açısından hem de bölgedeki imajı açısından gerçekten kabul edilmesi çok zor bir durum. İran için kabul edilmesi zor bir olay ile karşı karşıya...Bu olayda Haşdi Şabi mensubu 7 kişi havaalanı yolunda öldürüldü. Bu olay gösteriyor ki ABD ve Pentagon bu saldırıya ciddi şekilde çalışmış, planmış ve seri şekilde düzenlemiştir." ifadelerini kullandı. İşte Vehbi Baysan'ın açıklamalarıyla ilgili tüm detaylar...