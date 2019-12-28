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Son dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Gelen son dakika haberine göre; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" açıklamasında bulundu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, geçtiğimiz günlerde 2 bin 324 Türk Lirası olarak açıklanan asgari ücret konusunda bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi.

"BİZ MASADA KOLAYLAŞTIRICI OLARAK..."

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi." ifadelerini kullandı.

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2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 BEKAR AGİ ÜCRETİ NE KADAR? EVLİ 2 ÇOCUKLU AGİ KAÇ LİRA? AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu… YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR? MALİYETİ BELLİ OLDU…
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE

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