Son dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
Gelen son dakika haberine göre; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" açıklamasında bulundu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, geçtiğimiz günlerde 2 bin 324 Türk Lirası olarak açıklanan asgari ücret konusunda bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi.
"BİZ MASADA KOLAYLAŞTIRICI OLARAK..."
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi." ifadelerini kullandı.
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