27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2019
ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE

Tespit Komisyonu'nda asgari ücretin 2020 için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine ilişkin karar, 'de yayımlandı.

'de bugün yayımlanan Tespit Komisyonu Kararı Tebliğine göre, İş Kanunu'nun ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince iş sözleşmesi ile çalışan, bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 26 Aralık'a kadar sürdürerek 4 toplantı yaptı.

Komisyon, milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri için 98 lira 10 kuruş olarak belirlenmesine ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle karar verdi.

Tebliğde, kararın gerekçelerine de yer verilerek, ödenmesi zorunlu en az ücret olan asgari ücretin, "pazarlık ücreti" olmadığı belirtildi.

Komisyonun bu çerçevede bir karar alınması için çalıştığı, işçilerin geçim şartları ve 2020 enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu… YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR? MALİYETİ BELLİ OLDU…
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 BEKAR AGİ ÜCRETİ NE KADAR? EVLİ 2 ÇOCUKLU AGİ KAÇ LİRA? AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?
2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklandı! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? 2020 AGİ parası ne kadar? 2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI! ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA NE KADAR OLDU? 2020 AGİ PARASI NE KADAR?
Bakan Selçuk’tan son dakika asgari ücret açıklaması! 2020 asgari ücret zammı ne kadar oldu? BAKAN SELÇUK’TAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! 2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN