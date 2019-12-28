Uydu haberleşme sistemeleri testlerden başarıyla geçti
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iştiraki olan CTECH şirketi tarafından üretilen uydu haberleşme sistemi testleri, ANKA-S üzerinde başarıyla tamamlandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve Türkiye'nin uydu üzerinden kontrol edilen ilk ve tek İHA'sı ANKA'lar yoluna milli uydu haberleşme sistemi ile devam ediyor.
YERLİLEŞTİRME VE MİLLİLEŞTİRME SÜRECİ TAMAMLANMIŞ OLDU
ANKA için üretilen yerli uydu haberleşme sistemi tüm kalifikasyon ve fonksiyonel testlerini başarıyla tamamlanmasının ardından ANKA-S'e entegre edilen uydu haberleşme sistemi ile uçuş testleri tamamlandı. Bu entegrasyon ile ANKA üzerindeki bir alt sistemin daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.
AKSUNGUR'DA DA TEST EDİLECEK
ANKA-S üzerinde test edilen uydu haberleşme sisteminin, geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin kendi öz kaynakları ile 17 ayda ürettiği AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı için de kullanılması hedeflendiği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Saat verildi...
- Bu satırlara dikkat: Devrim'i durduranlar yine devrede
- Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
- Yerli otomobil sadece üretiminden ibaret değildir İşte stratejik önemi
- Türkiye’nin gözü yerli otomobilde! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı nedir? İşte özellikleri
- Kandil'de neler yaşandı? Dehşete düşüren sözler
- Ülke kana bulandı! Ölenler arasında Türkler de var
- Türkiye'nin karşısına dikilen Kılıçdaroğlu'nun durumu!
- Dünya konuşuyor: Tesla'ya meydan okuyor!
- Yerli otonun ismi ne zaman belli olacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…
- 27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okullar tatil mi kar tatili için açıklama var mı?
- 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
- 2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?