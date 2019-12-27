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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Başkan , Gebze'de yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, dün açıklanan 2020 rakamları hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan , Gebze'de yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, dün açıklanan 2020 rakamları hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zam oranıyla ilgili son dakika açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAM ORANIYLA İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI


Başkan Erdoğan, "Bugünkü noktaya gelebilmek için 17 yıldır ter döküyor, emek veriyor, mücadele ediyoruz. Peki, 17 yılın sonunda ne oldu? Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar yükselterek, 4 kat artırdık. Her ne kadar son yıllarda dolar bazında bir miktar düşüş yaşanmışsa da, inşallah en kısa sürede trilyon dolar rakamını aşarak, hak ettiğimiz yere geleceğiz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselterek, 5 kat ileriye taşıdık. İstihdamda 9 milyona yakın bir artış sağladık. Bu vesileyle, dün 2 bin 325 lira olarak açıklanan 2020 yılı asgari ücret rakamının ülkemize, işverenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan bu artış sonunda asgari ücret, 2002'ye göre reel olarak yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor." dedi.

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