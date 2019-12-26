2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?

2020 AGİ ne kadar? Bekar AGİ ücreti ve evli 2 çocuklu AGİ ücreti vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 AGİ zammı kaç lira? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı yüzdesine göre 2020 AGİ ücretleri de belli oldu. Bekar, eşi çalışmayan, eşi çalışan 2 çocuklu gibi şartlara göre AGİ ücretleri değişiklik gösteriyor. İşte, 2020 AGİ ücretleri!