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2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?

2020 AGİ ücreti ne kadar? 2020 bekar AGİ ücreti ve evli 2 çocuklu AGİ kaç lira sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte 2020 AGİ ücretleri merak edilmeye başlandı. Çalışanlara devlet tarafından yapılan bir ek ödeme olan AGİ zamlandı. Asgari ücret zam oranıyla birlikte zamlanan AGİ ücreti ne kadar? AGİ ücretleri bekar, evli ve çocuklu kişilere göre değişiklik göstermektedir. İşte, 2020 AGİ zammı kaç lira sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 26.12.2019 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 18:29
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2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?

2020 AGİ ne kadar? Bekar AGİ ücreti ve evli 2 çocuklu AGİ ücreti vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 AGİ zammı kaç lira? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı yüzdesine göre 2020 AGİ ücretleri de belli oldu. Bekar, eşi çalışmayan, eşi çalışan 2 çocuklu gibi şartlara göre AGİ ücretleri değişiklik gösteriyor. İşte, 2020 AGİ ücretleri!

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2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?

2020 AGİ TABLOSU

2019 (TL) -- 2020 (TL)

Bekar 191,88 --> 220,73
Eşi çalışmayan, çocuksuz 230,26 --> 264,87
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259,04 --> 297,98

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2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287,82 --> 331,09
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326,20 --> 375,23
Eşi çalışan, çocuksuz 191,88 --> 220,73

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2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?

Eşi çalışan, 1 çocuklu 220,66 --> 253,83
Eşi çalışan, 2 çocuklu 249,44 --> 286,94
Eşi çalışan, 3 çocuklu 287,82 --> 331,09

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2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?

AGİ NEDİR?

AGİ'nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir.