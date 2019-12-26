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2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
2020 AGİ ücreti ne kadar? 2020 bekar AGİ ücreti ve evli 2 çocuklu AGİ kaç lira sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte 2020 AGİ ücretleri merak edilmeye başlandı. Çalışanlara devlet tarafından yapılan bir ek ödeme olan AGİ zamlandı. Asgari ücret zam oranıyla birlikte zamlanan AGİ ücreti ne kadar? AGİ ücretleri bekar, evli ve çocuklu kişilere göre değişiklik göstermektedir. İşte, 2020 AGİ zammı kaç lira sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 26.12.2019 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 18:29
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2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
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- 16
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
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- 16
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
- 4
- 16
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
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- 16
2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?