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Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2019
YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

2020 yılı açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, yeni asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak. Toplam maliyet 3 bin 458 lira 3 kuruş olacak.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği , aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

2020 AGİ TABLOSU BELLİ OLDU

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 BEKAR AGİ ÜCRETİ NE KADAR? EVLİ 2 ÇOCUKLU AGİ KAÇ LİRA? AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?
2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklandı! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? 2020 AGİ parası ne kadar? 2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI! ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA NE KADAR OLDU? 2020 AGİ PARASI NE KADAR?

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