Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: En az 80 ölü, içlerinde 2 Türk var

Gelen son dakika haberine göre; Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 80 kişinin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamada iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir güvenlik denetim noktasında bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi. AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı. Hastane kaynakları 50'den fazla yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı. Alına bilgiye göre; Somali 80 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda durumu ağır yaralıların tedavisi için Türkiye'den ambulans uçağı talep etti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN...

Son zamanların en ölümcül saldırılarından biri olarak nitelendirilen ve 50'den fazla yaralının olduğu patlamada ölü sayısının artacağından endişe ediliyor. Somali Büyükelçiliği iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini teyit ettiklerini belirtti.

BÜYÜKELÇİ AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının bölgede yol çalışması yapan firmada görevli kişiler olduğu belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından Somali'ye taziye mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında; "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.