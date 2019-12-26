2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklandı! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? 2020 AGİ parası ne kadar?

2020 Asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret zammı için heyet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantıda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil etti. İşçi kanadı 2 bin 578 TL'de ısrarcı, işveren ise bu rakama sıcak bakmadı. İşverenin ayrıca devlet desteğinin artırılması talebi de toplantıda görüşüldü. Peki 2020 asgari ücret ne kadar oldu? 2020 AGİ ne kadar oldu? İşte milyonların 2020 yılında alacağı maaş...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 17:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





