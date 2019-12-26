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2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklandı! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? 2020 AGİ parası ne kadar?

2020 Asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret zammı için heyet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantıda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil etti. İşçi kanadı 2 bin 578 TL'de ısrarcı, işveren ise bu rakama sıcak bakmadı. İşverenin ayrıca devlet desteğinin artırılması talebi de toplantıda görüşüldü. Peki 2020 asgari ücret ne kadar oldu? 2020 AGİ ne kadar oldu? İşte milyonların 2020 yılında alacağı maaş...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 17:46
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2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklandı! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? 2020 AGİ parası ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyon kişinin maaşını belirlemek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda son kez toplandı. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantıda işçilerin 2020 yılında alacakları zam belli oldu. İşçi kanadının temsilcisi TÜRK İş, 2 bin 578 TL isterken, TİSK enflasyonun üstünde zam oranına yanaşmadı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? AGİ ne kadar oldu? İşte 2020 asgari ücreti...

2020 AGİ ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklandı! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? 2020 AGİ parası ne kadar?

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zammını canlı yayında duyurdu. Selçuk yaptığı açıklamada, "Asgari ücret net olarak 2 bin 324 TL oldu " ifadelerini kullandı. 2020 asgari ücret 2 bin 324 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BÖYLE DUYURULDU TIKLA İZLE

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2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklandı! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? 2020 AGİ parası ne kadar?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANINDA ANLAŞMA OLMAZSA NE OLACAK? VİDEO

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2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklandı! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? 2020 AGİ parası ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

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2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklandı! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? 2020 AGİ parası ne kadar?

SON 10 YILIN ASGARİ ÜCRETLERİ

10 yılın asgari ücretleri…

2008

İlk 6 Ay için: 608,40 TL

İkinci 6 Ay için: 638,70 TL

2009

İlk 6 Ay için: 666,00 TL

İkinci 6 Ay için: 693,00 TL