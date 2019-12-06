Fox'un bir skandalı daha ortaya çıktı! Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ne diyecek?
Yalan haberlerinin ardından program formatı çaldığı da ortaya çıkan Fox, yine bir skandalla gündeme oturdu. TV8'den çaldıkları formatın programında şoför olarak çalışan Mustafa Özkaya geçirdiği trafik kazası sonrası baskı altına alındı. Fox yönetimi programın çalışanına kayıtlara 'iş kazası' olarak geçmemesi için baskı uyguladı. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, dikkatleri Fatih Portakal- İsmail Küçükkaya ikilisine çekti.
TV8'in 'Yemekteyiz' formatını çalarak 'Zuhal Topal'la sofrada' programını yayına sürdüğü ortaya çıkan FOX TV şimdi de farklı bir skandal ile gündeme oturdu.
Aynı program çekimlerinde kaza geçiren şoföre baskı yapıp 'Bu iş kazası değil' dedirttikleri ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, söz konusu şoför Mustafa Özkaya ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı.
"Seninle ilgileneceğiz şikayetçi olma" denildiği halde Özkaya'yı kanal yönetiminden kimsenin aramadığını yazan Ömer Karahan, "Ekranda her gün "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran Fatih Portakal- İsmail Küçükkaya ikilisinin sessizliği sürüyor. Fox TV'nin, TV8'den format çaldığını ortaya çıkaran SABAH gazetesine sansür uygulayan iki Fox'çu, bakalım zor durumdaki çalışanlarını yarı yolda bırakan kanalları için ne diyecek?" diye sordu.
İşte Ömer Karahan'ın o yazısı:
Formatı çalıntı çıkan, Fox TV'nin Zuhal Topal'la Sofrada programından bir skandal daha! Program çekimlerinde kaza geçiren şoföre baskı yapıp "Bu iş kazası değil" dedirttiler. Yatağa mahkum olan şoförü kaderine terk ettiler
YALAN SÖYLEYİP KANDIRDILAR
Program formatı hırsızlığıyla gündemde olan Fox TV'de skandalların sonu gelmiyor. Olay; Fox TV'nin, formatını TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz'den çaldığı Zuhal Topal'la Sofrada programında yaşandı. Programın yapım ekibinde sigortasız çalıştırılan şoför Mustafa Özkaya, bir yıl önce Bağcılar'daki çekimlerde kaza geçirdi.
50 yaşındaki Mustafa Özkaya, arabuluculuk teklifine yanıt vermeyen program ekibine dava açtı. Özkaya, kendisine hiçbir tazminat ödenmediğini de söyledi.
"BİR YILDIR ÇALIŞAMIYORUM"
Kanal yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, şikayetçi olma" deyip Özkaya'yı kandırdı. Ancak bir yıldır arayıp soran olmadı. Geçirdiği iş kazası nedeniyle yataktan güçlükle kalkabilen Özkaya, şunları söyledi: "12 aydır çalışamıyorum. Hastanede bunun normal bir kaza olduğunu söylemem için bana baskı yaptılar. Hiç kimse geçmiş olsun bile demedi."
OMERTA SESSİZLİĞİ
Ekranda her gün "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran Fatih Portakal- İsmail Küçükkaya ikilisinin sessizliği sürüyor. Fox TV'nin, TV8'den format çaldığını ortaya çıkaran SABAH gazetesine sansür uygulayan iki Fox'çu, bakalım zor durumdaki çalışanlarını yarı yolda bırakan kanalları için ne diyecek?
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