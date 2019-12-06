06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Fox'un bir skandalı daha ortaya çıktı! Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ne diyecek?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
FOX'UN BİR SKANDALI DAHA ORTAYA ÇIKTI!

Yalan haberlerinin ardından program formatı çaldığı da ortaya çıkan , yine bir skandalla gündeme oturdu. TV8'den çaldıkları formatın programında şoför olarak çalışan Mustafa Özkaya geçirdiği trafik kazası sonrası baskı altına alındı. Fox yönetimi programın çalışanına kayıtlara 'iş kazası' olarak geçmemesi için baskı uyguladı. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, dikkatleri - ikilisine çekti.

TV8'in 'Yemekteyiz' formatını çalarak 'Zuhal Topal'la sofrada' programını yayına sürdüğü ortaya çıkan TV şimdi de farklı bir skandal ile gündeme oturdu.

Aynı program çekimlerinde kaza geçiren şoföre baskı yapıp 'Bu iş kazası değil' dedirttikleri ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, söz konusu şoför Mustafa Özkaya ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı.

"Seninle ilgileneceğiz şikayetçi olma" denildiği halde Özkaya'yı kanal yönetiminden kimsenin aramadığını yazan Ömer Karahan, "Ekranda her gün "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran - ikilisinin sessizliği sürüyor. Fox TV'nin, TV8'den format çaldığını ortaya çıkaran SABAH gazetesine sansür uygulayan iki Fox'çu, bakalım zor durumdaki çalışanlarını yarı yolda bırakan kanalları için ne diyecek?" diye sordu.

Hem hırsız hem sansürcü Fox! HEM HIRSIZ HEM SANSÜRCÜ FOX!
FOX spikeri İsmail Küçükkaya Trump'ın parodi hesabının tweetini paylaştı, rezil oldu FOX SPİKERİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA TRUMP'IN PARODİ HESABININ TWEETİNİ PAYLAŞTI, REZİL OLDU

İşte Ömer Karahan'ın o yazısı:

Formatı çalıntı çıkan, Fox TV'nin Zuhal Topal'la Sofrada programından bir skandal daha! Program çekimlerinde kaza geçiren şoföre baskı yapıp "Bu iş kazası değil" dedirttiler. Yatağa mahkum olan şoförü kaderine terk ettiler

YALAN SÖYLEYİP KANDIRDILAR

Program formatı hırsızlığıyla gündemde olan Fox TV'de skandalların sonu gelmiyor. Olay; Fox TV'nin, formatını TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz'den çaldığı Zuhal Topal'la Sofrada programında yaşandı. Programın yapım ekibinde sigortasız çalıştırılan şoför Mustafa Özkaya, bir yıl önce Bağcılar'daki çekimlerde kaza geçirdi.

50 yaşındaki Mustafa Özkaya, arabuluculuk teklifine yanıt vermeyen program ekibine dava açtı. Özkaya, kendisine hiçbir tazminat ödenmediğini de söyledi.

Kılıçdaroğlu FOX TV'de terör destekçisi HDP'li başkanlara sahip çıktı |Video KILIÇDAROĞLU FOX TV'DE TERÖR DESTEKÇİSİ HDP'Lİ BAŞKANLARA SAHİP ÇIKTI |VİDEO
FOX TV jandarmayı hedef aldı! İşte FOX TV ve Fatih Portakal'ın günah galerisi! FOX TV JANDARMAYI HEDEF ALDI! İŞTE FOX TV VE FATİH PORTAKAL'IN GÜNAH GALERİSİ!

"BİR YILDIR ÇALIŞAMIYORUM"

Kanal yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, şikayetçi olma" deyip Özkaya'yı kandırdı. Ancak bir yıldır arayıp soran olmadı. Geçirdiği iş kazası nedeniyle yataktan güçlükle kalkabilen Özkaya, şunları söyledi: "12 aydır çalışamıyorum. Hastanede bunun normal bir kaza olduğunu söylemem için bana baskı yaptılar. Hiç kimse geçmiş olsun bile demedi."

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal 'Türkiye'nin zaferini' hazmedemedi FOX TV HABER SUNUCUSU FATİH PORTAKAL 'TÜRKİYE'NİN ZAFERİNİ' HAZMEDEMEDİ

OMERTA SESSİZLİĞİ

Ekranda her gün "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran Fatih Portakal- İsmail Küçükkaya ikilisinin sessizliği sürüyor. Fox TV'nin, TV8'den format çaldığını ortaya çıkaran SABAH gazetesine sansür uygulayan iki Fox'çu, bakalım zor durumdaki çalışanlarını yarı yolda bırakan kanalları için ne diyecek?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN