Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinde 1 ton 47 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirilirken, teröristlerce kullanılan sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 ton 36 kilogram esrar gele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda önceki gün "Kıran-5 Operasyonu" kapsamında yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-03 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.