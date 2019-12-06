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Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
KIRAN-5'DE FLAŞ BASKIN: 1 TON ESRAR...

'da güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında ilçesinde 1 ton 47 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirilirken, teröristlerce kullanılan sığınak kullanılamaz hale getirildi.

'ın ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 1 ton 36 kilogram esrar gele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda önceki gün "Kıran-5 Operasyonu" kapsamında yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-03 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

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