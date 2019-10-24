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FOX TV jandarmayı hedef aldı! İşte FOX TV ve Fatih Portakal'ın günah galerisi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
FOX TV JANDARMAYI HEDEF ALDI!

Amerikalı FOX, jandarmaya, “HDP’li ’yı arkadan kelepçeledi” diye iftira attı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı. Portakal'ın iddiasına tepki gösteren Diyarbakır Valiliği de, "Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır" ifadesini kullandı. Bu, FOX’un ilk yalanı değil. İşte ve Fatih Portakal’ın yalanlarından sadece birkaçı...

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'ın, 'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı. Portakal'ın iddiasına tepki gösteren Diyarbakır Valiliği de, "Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır" ifadesini kullandı.

Fatih Portakal'ın kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama FATİH PORTAKAL'IN KARA PROPAGANDASINA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN YALANLAMA

'nin kelepçe üzerinden algı oluşturma çabası, kanalın geçmişteki yalan ve çarpıtmalarını hatırlattı. İşte onlardan bazıları:

DEPREM ÜZERİNDEN YALAN HABER

FOX TV; üzerinden bile yalan haber yayınladı. Fatih Portakal, 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından, İBB Başkanı 'nun deprem çalışmalarına çağrılmadığı iddiasında bulundu. İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddiayı yalanladı ve İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı.



KÜÇÜKKAYA'DAN BYLOCK YALANI!

FOX TV sunucusu , Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "" kullandığını iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İsmail Küçükkaya, bu yalandan dolayı yargılanıyor.

ANALİZ - FOX TV'nin yalan haberleri! |Video ANALİZ - FOX TV'NİN YALAN HABERLERİ! |VİDEO

GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ

Fatih Portakal, şehir hastaneleri hakkında da yalan habere imza attı. Kanalın haberinde, hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığı iddia edildi. Ancak bu haberin de kurmaca olduğu ortaya çıktı.



- Kanal, Tuğçe Büşra Başar'ın tedavisinin yarım kaldığına yönelik haber yayınladı. SGK, Başar'ın 2012-2017 arasındaki tüm masraflarını karşıladığını açıkladı. Baba Tarzan Başar'ın devleti dolandırdığı ortaya çıktı.

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- FOX Ana Haber, Bakırköy Adliyesi'nde işlemleri tamamlanmış arşive kaldırılmak için bekleyen icra dosyalarını çekerek işleme alınacak dosyalar gibi gösterdi. Fatih Portakal, çekilen görüntüler üzerinden "ekonomi kötü" algısı yaratmaya çalıştı. Adliye görevlisi, kanalın yalan haber yaptığını açıkladı.


- Kanal, İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir atölyede üretimin durdurduğuna yönelik haber yaptı.

FOX Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı.

FOX TV yalana devam ediyor, RTÜK sessiz! FOX TV YALANA DEVAM EDİYOR, RTÜK SESSİZ!

Kanalda, "Eğitimde kırtasiyeden, kitaptan, e-kitaba kadar vergileri artırdılar" şeklinde algı operasyonu yönelik haber yayınlandı.

Haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

FOX'un kırtasiye haberi yalan çıktı FOX'UN KIRTASİYE HABERİ YALAN ÇIKTI

- Sakarya'da beyaz et sektörü hedef alındı ve firmaların kapandığı anlatıldı. Ancak iddiayı bizzat üreticiler yalanladı.

A Haber, FOX’un yalanını deşifre ediyor A HABER, FOX’UN YALANINI DEŞİFRE EDİYOR

DİNK CİNAYETİNDEN KURGU YAPTILAR
FOX TV Haber Müdürü 'ün; cinayetini işleyen katil zanlısı Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapılmasını ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlanmasını sağladığı tespit edilmişti.

FOX TV operasyonel yayınlar ile ne hedefliyor? FOX TV OPERASYONEL YAYINLAR İLE NE HEDEFLİYOR?

17-25 ARALIK'IN MEDYA AYAĞI
FOX TV, 'nün 17-25 Aralık 2013 tarihlerindeki yargı darbe girişiminde de yer aldı. Ercan Gün, FETÖ'nün kumpas soruşturmasının 100 milyar euro'luk olduğunu iddia etmiş, Fatih Portakal da, söz konusu yalana ortak olmuştu.

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SABAH

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