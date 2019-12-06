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İstanbul'da büyük operasyon! 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON! 4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ele geçirildi. 6 farklı ilçedeki operasyonlar kameralara yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz'da kaçakçılarına yönelik 8 farklı operasyon düzenledi.

İstanbul'da büyük operasyon! 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON! 4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

4 BİN YILLIK...

Düzenlenen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından oluşan ana tanrıça heykelciğinin de olduğu çok sayıda tarihi obje ile para ele geçirilirken 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser operasyonları kameralara yansıdı.

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