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21.11.2019

Kılıçdaroğlu FOX TV'de terör destekçisi HDP'li başkanlara sahip çıktı |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katıldı ve bir kez daha ''Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok'' diyerek tepki çeken açıklamalarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, teröre destek gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarına da  sahip çıktı. İşte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o skandal açıklamalar.

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