04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kumpas ve asansör rantı skandalıyla sarsılan CHP'de kurultaylar kavgayla başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
CHP'DE ORTALIK KARIŞTI! YUMRUKLAR KONUŞTU

'nun koltuğunu korumak için kurulan "'ye giden 'li" kumpası, vekillerin içinde olduğu söylenen "Asansör rantı" rezaletiyle sarsılan CHP'de 37. süreci sancılı başladı. Mahalle kurultayları tamamlanırken delege seçimlerinde yumrukların konuştuğu ortaya çıktı.

'de sancılı başlayan 37'nci sancılı sürecek. Eylülde start alan mahalle kurultayları tamamlandı. Ancak mahalle kurultayları kavgalara sahne oldu. , ve 'de bazı mahallelerdeki seçimlerde bazı sandıklarda partililer arasında liste kavgaları yaşandı.

"MÜŞAHİT BULUNDURMA HAKKIMIZ ENGELLENDİ"

Tansiyonun yükseldiği adreslerden biri Ankara'da Prof. Dr. Mahallesi oldu. Parti örgütünden Can Karatoprak, sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün mahallede vardı, biz kaybettik... Ama... Genel Başkan Yardımcılarımızın genelge ile açıkça gözlemci hakkını duyurmasına rağmen, seçimlerde müşahit bulundurma hakkımızı kullanmamız engellendi. Sandıklar fiziki olanaklar uygun olmasına rağmen göremeyeceğimiz şekilde yerleştirilmişti. Arka kapısı olan, başka bir yerden giriş çıkışı olan bir salonda, göremediğimiz bir sandıkta 'seçim' yaptık."

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yeni Şadak'ın haberine göre; İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde de . CHP üyeleri tekme tokat birbirine girdi. Olaylardan sonra seçim sandıkları polis eşliğinde CHP İl Başkanlığı'na götürüldü. İzmir Karşıyaka Alaybey Mahallesi'nde yapılan delege seçimlerinde de olaylar çıktı. Kavgada CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner darp raporu aldı.

Kavgaların gölgesinde tamamlanan mahalle kurultaylarının ardından önümüzdeki hafta CHP'de ilçe seçimleri başlayacak. İlçe seçimlerinin de mahalle seçimleri gibi kavgalı gürültülü geçmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı ve yönetimine diş bileyen parti içi muhalefet sandıklarda tepkisini dile getirecek.

Kumpas çöktü! Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Canlı yayında flaş açıklamalar |Video KUMPAS ÇÖKTÜ! KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ? CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR |VİDEO
CHP'li Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas suçlaması! CHP'Lİ MUHARREM İNCE'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS SUÇLAMASI!
Külliye'ye giden CHP'li kumpası ve Asansör Rantı skandalıyla sarsılan CHP'de son durum "KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ" KUMPASI VE "ASANSÖR RANTI" SKANDALIYLA SARSILAN CHP'DE SON DURUM
''Türkiye'de can ve mal güvenliği yok'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan video! ''TÜRKİYE'DE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK'' DİYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU YALANLAYAN VİDEO!
Şehit aileleri ve gazilerden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN CHP’YE VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Meclis'te CHP ile AK Parti arasında gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeli” MECLİS'TE CHP İLE AK PARTİ ARASINDA GERİLİM! “KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİ”

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN