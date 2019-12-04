Kumpas ve asansör rantı skandalıyla sarsılan CHP'de kurultaylar kavgayla başladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için kurulan "Külliye'ye giden CHP'li" kumpası, vekillerin içinde olduğu söylenen "Asansör rantı" rezaletiyle sarsılan CHP'de 37. Olağan Kurultay süreci sancılı başladı. Mahalle kurultayları tamamlanırken delege seçimlerinde yumrukların konuştuğu ortaya çıktı.
CHP'de sancılı başlayan 37'nci Olağan Kurultay sancılı sürecek. Eylülde start alan mahalle kurultayları tamamlandı. Ancak mahalle kurultayları kavgalara sahne oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı mahallelerdeki seçimlerde bazı sandıklarda partililer arasında liste kavgaları yaşandı.
"MÜŞAHİT BULUNDURMA HAKKIMIZ ENGELLENDİ"
Tansiyonun yükseldiği adreslerden biri Ankara'da Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi oldu. Parti örgütünden Can Karatoprak, sosyal medya hesabından tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Bugün mahallede seçim vardı, biz kaybettik... Ama... Genel Başkan Yardımcılarımızın genelge ile açıkça gözlemci hakkını duyurmasına rağmen, seçimlerde müşahit bulundurma hakkımızı kullanmamız engellendi. Sandıklar fiziki olanaklar uygun olmasına rağmen göremeyeceğimiz şekilde yerleştirilmişti. Arka kapısı olan, başka bir yerden giriş çıkışı olan bir salonda, göremediğimiz bir sandıkta 'seçim' yaptık."
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Yeni Şadak'ın haberine göre; İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde de olaylar çıktı. CHP üyeleri tekme tokat birbirine girdi. Olaylardan sonra seçim sandıkları polis eşliğinde CHP İl Başkanlığı'na götürüldü. İzmir Karşıyaka Alaybey Mahallesi'nde yapılan delege seçimlerinde de olaylar çıktı. Kavgada CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner darp raporu aldı.
Kavgaların gölgesinde tamamlanan mahalle kurultaylarının ardından önümüzdeki hafta CHP'de ilçe seçimleri başlayacak. İlçe seçimlerinin de mahalle seçimleri gibi kavgalı gürültülü geçmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine diş bileyen parti içi muhalefet sandıklarda tepkisini dile getirecek.
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