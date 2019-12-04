Başkan Erdoğan'dan 'ceza indirimi' talimatı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre de cezalarda düzenleme yapılacak. Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen ceza; baklava çalan çocuk ile gece eve giren hırsıza verilen ceza aynı olmayacak. Erdoğan bu konuda hassas olunmasını istedi.
6 SUÇA ASLA İNDİRİM YAPILMASIN TALİMATI
Bakan Gül'ün 288 bin hükümlünün yüzde 91'inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi.
Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.
Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek.
Pakete son şekli verilmeden MHP'nin de değerlendirmesinin alındığı belirtildi. MHP'nin değerlendirmesi incelendikten sonra konu tekrar Erdoğan'a sunulacak.
Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelerek durumu son kez değerlendirecek.
Hürriyet
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ maaşlardan toplanan himmetlerle rüşvet dağıtıyormuş
- Başkan Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İYİ Parti'nin ahlaksız iftirasına belgeli yanıt
- Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi
- Denizli'de korkutan deprem
- Termik santrallerde filtre telaşı!
- "FOX TV hırsızlık yaptı"
- Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanlık ofisinde
- Dörtlü Zirve'ye damga vuran kitap!
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz açıklaması
- Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…
- 2020 yılbaşı bileti çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek bilet fiyatı…
- Bir bankadan daha faiz indirimi açıklaması… En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle! EDHO 150. bölüm tek parça izle! - ATV
- 4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Ankara kar tatili…
- 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Erzurum kar tatili var mı?
- 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...
- Son dakika: Putin'den flaş NATO açıklaması
- İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Türkiye ile Libya'nın tarihi 'Akdeniz' anlaşması Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı panikletti
- Bakan Selçuk müjdeyi verdi ve engelli atamalarında tarihi açıkladı