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30.11.2019

"Külliye'ye giden CHP'li" kumpası ve "Asansör Rantı" skandalıyla sarsılan CHP'de son durum

Sözcü yazarı Rahmi Turan vasıtasıyla kurulan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için Muharrem İnce'yi hedef aldığı ifade edilen kumpas bozulurken rezalet ile ortaya çıkanlar CHP'nin içinin adeta bir kazan gibi kaynadığını Türk milletine gösterdi. Kumpasın ortaya çıkmasından sonra Muharrem İnce'nin parti içindeki 'çete'yi işaret etmesi ortalığı karıştırırken bu isimlerin Tuncay Özkan ve Engiz Özkoç olduğu öne sürüldü ve İnce'nin bahsettiği tatil pozları ortaya çıktı. Taht oyunları devam ederken bu kez asansör rantı skandalı patladı. Tuncay Özkan'ın tatil yaptığı villa kulis merkezine dönerken buradan 500 milyonluk bir rant peşine düşüldüğü öne sürüldü.

500 MİLYONLUK ASANSÖR RANTI

CHP'li İnce'nin "Tatildeki çete" diyerek hedef gösterdiği Tuncay Özkan ile Engin Özkoç CHP'li belediyeleri ziyaret ediyor. Hedef ise asansör denetimindeki 500 milyon TL'lik rantı ele geçirmek. İddiaya göre Özkan ve Özkoç başkanlara "Denetimi AND firmasına verin" baskısı yapiyor. İzzet Yıldızhan'a ait AND'nin genel müdürü ise eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin...İşte skandallarla ve rezaletlerle için kaynayan CHP'de son durum...

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Muharrem İncenin tatil çetesi dediği Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, 500 milyon TLlik rantın peşinde! MUHARREM İNCE'NİN "TATİL ÇETESİ" DEDİĞİ TUNCAY ÖZKAN VE ENGİN ÖZKOÇ, 500 MİLYON TL'LİK RANTIN PEŞİNDE!
Muharrem İnce sustu mu susturuldu mu? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar... MUHARREM İNCE SUSTU MU SUSTURULDU MU? İŞTE CHP KULİSLERİNDE KONUŞULANLAR...

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