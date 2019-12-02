Şehit aileleri ve gazilerden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı ve bazı CHP’li vekillere, sürekli şehitler ve gaziler üzerinden siyaset yaparak şehit aileleri ve gazileri üzdüğünü belirterek tepki gösterdi.Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP milletvekilleri sürekli şehitler ve gaziler üzerinden siyaset yaparak şehit aileleri ve gazileri üzdüğünü söyledi.
"FETÖ VE PKK'YI SAVUNAN CHP'Lİ VEKİLLER VAR"
Sözen ve Gündüz ortak bir basın açıklaması yaparak bu duruma tepki gösterdi. Yapılan ortak basın açıklamasında, "15 Temmuzdan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için başlatılan yardım kampanyasından toplanan paraların nerede olduğunu, KHK ile kurulan şehit gazi vakfının adresini bulamadıklarını, vakfın nerede olduğu yönünde hükümet yetkililerine sorular sormaktadırlar. Biz şehit aileleri ve gaziler CHP'ye böyle bir görev vermedik, bizim adımıza bu soruları sorma yetkisi vermedik. HDP ile kol kola yürüyen CHP'nin, 15 Temmuz hain alçak darbesine tiyatro diyen CHP Genel Başkanının, her ortamda FETÖ'cüleri ve PKK'lıları savunan CHP milletvekillerinin biz şehit ailelerini ve gazileri savunmasını istemiyoruz. Çünkü biz şehit aileleri ve gazileri için paradan çok daha değerli, maddiyatla ölçülemez mukaddes değerlerimiz vardır. CHP bizim için toplanan paraların nerede olduğunu araştırarak bize şirin görünme çabası içerisindedir.
"15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYEN CHP'NİN BİZİ SAVUNMASINA İHTİYACIMIZ YOKTUR"CHP bilmelidir ki, FETÖ ile PKK ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile arasına mesafe koymadıkça biz şehit ailelerinin ve gazilerimizin ismini ağzına alarak kirletmesini istemiyoruz. CHP, HDP ile kol kola yürüyerek, 15 Temmuz darbesine tiyatro diyerek, CHP'li vekiller PKK'lıların mezarlarına giderek şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlık etmiştir. Allah'a şükürler olsun ki biz şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını savuna bilecek güçteki sivil toplum örgütleriyiz. Bizim CHP'nin yardımına, savunmasına ihtiyacımız yoktur. Biz kurulan vakıfla ilgili, vakıfta toplanan yardımlarla ilgili devlet büyüklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bize konuyla ilgili olarak sürekli bilgi verilmektedir. Bizim CHP'den tek beklentimiz şehitlerimizin adını, gazilerimizin adını ağzına almasın" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 900'den fazla emekliyi dolandırmışlar!
- İstanbul'da alarm! Son 10 yılın en düşüğü
- FETÖ'nün çocuk istismarı!
- Türkiye'ye kararlı! 200 kişi gönderilecek
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
- Yargıtay 33 işçi alacak
- İşte gerçek! Ahsen Unakıtan kaçak kat çıkmış
- O ilimizde okullara kar tatili!
- İYİ Parti'den istifa haberi
- Şehir Üniversitesi'nin mağduriyet algısı çökertildi
Daha Fazla Gör
- İYİ Parti'den istifa haberi
- Casusluk Airbus'ta 16 kişiyi işinden etti
- Şehit aileleri ve gazilerden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli tutuklandı!
- Türkiye-Libya anlaşması Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'yi şikayet edecek...
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu
- CHP'de Canan Kaftancıoğlu gidici mi? Partilileri tasfiye korkusu sardı
- İran'da domuz gribi alarmı! 19 kişi öldü
- Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs ile tır çarpıştı
- Bakan Süleyman Soylu'dan kritik açıklamalar: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz!
- Yunanistan'dan göçmenlere merhametsizlik! Balen Muhammed Zilan: Ellerimi bıçakla kestiler
- Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı