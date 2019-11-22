CHP'li Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas suçlaması!
CHP’de “Başkan Erdoğan’la görüşen CHP’li” skandalı büyümeye devam ediyor. Muharrem İnce katıldığı bir televizyon programında CHP yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda aday olmak isteyenlere kumpas kurmakla suçladı.
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Müthiş bir haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li" başlığıyla kaleme aldığı yazının perde arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ayan beyan ortaya çıktı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Amerikan destekli FOX TV yayınında, Kılıçdaroğlu yalan habere ilişkin görüşmeyi doğrulamıştı fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Bir televizyon programına mesaj gönderen Muharrem İnce, konu ile ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını belirtti. İnce, ''O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O 'şeref yoksunu'nu söyleyin dedim. Yarın ayrıntılı bir görüşme yapacağım. Bence böyle bir görüşme yok.'' diye konuşmuştu.
İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SUÇLAMA: KUMPAS KURULDU
Muharrem İnce bugün katıldığı bir televizyon programında ise CHP yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda aday olmak isteyenlere kumpas kurmakla suçladı..
CHP'li İnce Kılıçdaroğlu'nun Külliye'ye giden ismi açıklaması gerektiğini söyleyerek,"Cumhurbaşkanlığı 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir." dedi.
KUMPASI KURANLARA YAZIKLAR OLSUN
Başkan Erdoğan'ın CHP içini karıştırmak istediğini söyleyen ancak Külliye'ye giden ismi açıklamam diyen Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." İfadelerini kullandı.
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