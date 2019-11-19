19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş EYT açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
DEVLET BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre Genel Başkanı 'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Genel Başkanı , Emeklilikte Yaşa Takılanlar () ile ilgili bir soruya ''Hükümetin tavrını destekliyoruz'' yanıtını verdi.

Bahçeli, "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" dedi.

AK Parti MYK toplantısı sonrası erken emeklilik (EYT) hakkında son dakika açıklaması AK PARTİ MYK TOPLANTISI SONRASI ERKEN EMEKLİLİK (EYT) HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI
AK Partili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni EYT yanıtı! Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık AK PARTİLİ MEHMET MUŞ'TAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YENİ "EYT YANITI! "BU ARTIK İKİYÜZLÜLÜKTEN DE ÖTE SİYASİ SAHTEKARLIK"
AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT açıklamasına sert eleştiri! Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu AK PARTİ'Lİ MEHMET MUŞ'TAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN "EYT" AÇIKLAMASINA SERT ELEŞTİRİ! "PİŞKİNLİĞİN BU KADARINA PES DOĞRUSU"
EYT çıkacak mı? Son dakika açıklaması geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı? EYT ÇIKACAK MI? SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ! EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN DÜZENLEME OLACAK MI?
Başkan Erdoğan'dan son dakika erken emeklilik (EYT) açıklaması: İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ERKEN EMEKLİLİK (EYT) AÇIKLAMASI: İSKANDİNAV ÜLKELERİNİN HEPSİ BU SİSTEMLE BATTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN