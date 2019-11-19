Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş EYT açıklaması
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT'lilerle ilgili, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya ''Hükümetin tavrını destekliyoruz'' yanıtını verdi.
Bahçeli, "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" dedi.
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