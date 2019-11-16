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EYT çıkacak mı? Son dakika açıklaması geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Meclis eli ile bir düzenlemenin hayata geçirilmesini istiyor. Prim gününü dolduran EYT'liler gün aşırı gelişmeleri takip ediyor. Sık sık, "EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?" soruları araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT düzenlemesini düşünmediklerini, İskandinav ülkelerinin batışının bu nedenle olduğunu söyledi. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 16:44
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EYT çıkacak mı? Son dakika açıklaması geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uygulamaya çalışıyor bizdeki bazı köhne kişiler sistemi çökertmek için koşuyor." dedi. Peki, EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı? İşte detaylar...

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EYT çıkacak mı? Son dakika açıklaması geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?

EYT ÇIKACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

EYT'liler uzun zamandır bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise EYT'nin mali yükünün şu an için kaldırılamayacağını belirtiyor. Erdoğan bugün yaptığı açıklamada da EYT'yi onaylamadığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

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EYT çıkacak mı? Son dakika açıklaması geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' Tutturmuşlar EYT. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.

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EYT çıkacak mı? Son dakika açıklaması geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?

Hem erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş arayacak, bu da işsizliğe öncü olacak. Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin.

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EYT çıkacak mı? Son dakika açıklaması geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?

Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uygulamaya çalışıyor bizdeki bazı köhne kişiler sistemi çökertmek için koşuyor.