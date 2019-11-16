EYT çıkacak mı? Son dakika açıklaması geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Meclis eli ile bir düzenlemenin hayata geçirilmesini istiyor. Prim gününü dolduran EYT'liler gün aşırı gelişmeleri takip ediyor. Sık sık, "EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?" soruları araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT düzenlemesini düşünmediklerini, İskandinav ülkelerinin batışının bu nedenle olduğunu söyledi. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





