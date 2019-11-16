Başkan Erdoğan'dan son dakika erken emeklilik (EYT) açıklaması: İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sosyal Güvenlik Merkezleri toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, merakla beklenen EYT ile ilgili son noktayı koydu. Erdoğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son sözü söyledi. İşte Erdoğan'ın EYT ile ilgili o sözler:
Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.
"MİLLETİMİN ZARARINA OLAN BİR ŞEYE ASLA YOKUM"
Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.
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