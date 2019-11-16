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Başkan Erdoğan'dan son dakika erken emeklilik (EYT) açıklaması: İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

Başkan , 'da Merkezleri toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, merakla beklenen ile ilgili son noktayı koydu. Erdoğan, "Tutturmuş bir EYT, .  İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." dedi.

Başkan , Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sağlık Merkezleri Toplu Açılış Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son sözü söyledi. İşte Erdoğan'ın EYT ile ilgili o sözler:

Tutturmuş bir , . İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) açıklaması |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) AÇIKLAMASI |VİDEO

"MİLLETİMİN ZARARINA OLAN BİR ŞEYE ASLA YOKUM"

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.

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